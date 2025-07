Herói do Atlético, Everson acredita em virada de chave após a classificação

A classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa Sul-Americana tem um nome bem evidente: Everson. Depois da derrota pelo placar mínimo no tempo regulamentar, o goleiro brilhou nas penalidades, com duas defesas e um gol, e garantiu a vitória do Galo por 3 a 1, contra o Bucaramanga.

O herói alvinegro comentou sobre a semana complicada que o clube teve, com problemas nos bastidores. O goleiro explicou que o time tentou se blindar da situação para o jogo e que havia o receio de que uma desvantagem no placar piorasse a situação. Agora, com a classificação, Everson espera que as coisas possam melhorar dentro da equipe.

“Foi uma semana difícil, a gente sabe tudo que aconteceu no extracampo. A gente tentou blindar para que isso não acontecesse. Sabíamos que se a gente tomasse um gol poderia ver tudo mais ainda contra a gente. Se a gente saísse na frente poderia mudar o cenário, mas infelizmente a gente saiu atrás, sofremos um pouco mais do que deveríamos. Mas com essa vitória a gente espera que possa colocar o trem no trilho, conseguir manter a energia junto com a nossa torcida, para que a gente possa buscar os títulos que a gente está buscando nesta temporada”, afirmou, em entrevista à ESPN.

Estudo ou momento?

Mais uma vez, o goleiro conseguiu brilhar com a camisa do Atlético em uma decisão por pênaltis. Everson revelou que realizou vários estudos junto com os seus companheiros de equipe, mas apontou que fatores do momento da penalidade são importantes para que o arqueiro possa conseguir fazer a defesa.

“Tudo é estudo, mas tem a intuição também do goleiro, tem o momento do jogo, tem a hora que o adversário está na frente e pode passar à frente, tudo é estudo e tudo é momento. A gente conseguiu fazer bons estudos e fui muito feliz, consegui fazer duas defesas, consegui induzir o cara a bater para fora na terceira cobrança. Passamos a noite toda ontem e a tarde hoje estudando para que, se acontecesse esse momento, a gente pudesse estar preparado. Graças a Deus, fiz duas defesas e acabei consolidando na quinta cobrança”, destacou.

