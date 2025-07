Cuca recorda título da Libertadores e descreve semana atípica após classificação do Atlético

O Atlético sofreu, mas conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (24), o Galo perdeu para o Bucaramanga no tempo normal, mas, graças a Everson, conseguiu a classificação nas penalidades.

Coincidentemente, a classificação aconteceu no dia em que a maior vitória do clube completou 12 anos. Assim como no título da Libertadores, o Galo conseguiu vencer nas penalidades, e é nisso que o treinador aposta. Cuca espera que a vaga conquistada em uma noite especial possa ser um sinal de um bom futuro na competição.

“Nesta hora, mais ou menos, há 12 anos, a gente estava sendo campeão nos pênaltis. Foi mais uma noite que a gente passou nos pênaltis. Quem sabe seja aí um prenúncio de coisa boa para o que vem aí nesta competição”, pontuou.

A preparação para o confronto aconteceu em uma semana conturbada nos bastidores. Jogadores do Atlético acionaram o clube na justiça por conta do atraso de pagamentos e quase houve saídas. O treinador descreveu os últimos dias como atípicos e revelou que nunca havia passado por uma situação assim na carreira.

“Sinto que foi uma semana atípica. Eu particularmente nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez. Confesso que vêm muitas dúvidas à cabeça, você fica na dúvida de quem escalar, por que escalar ou não escalar. Então é uma dificuldade enorme. Eu deixei para definir o time só hoje de manhã, quando a gente fez um treino às 11h, de posicionamento. Mas, com todos os acontecidos, era natural que fosse uma coisa que deixasse todo mundo tenso, torcida e jogadores também”, destacou.

Dificuldade da competição

O Atlético foi a única das quatro equipes brasileiras que disputaram o playoff que conseguiu a classificação para as oitavas de final. Junto com o Fluminense, o Galo representa o país na competição. Cuca ressaltou que a dificuldade para conseguir garantir a vaga aconteceu por conta da dureza dos adversários. Além disso, o treinador frisou que não ficou satisfeito com a forma que a vitória veio.

“São muito difíceis os jogos. Você pensa que porque é um time que não tem tanto nome que você vai fazer jogo fácil, não faz. A prova está ai com outras equipes do Brasileiro que tiveram dificuldade em passar ou ficaram pelo caminho. O bom disso é que passamos, então eu fico contente com a passagem, mas não fico feliz da maneira que aconteceu”, enfatizou.

