Vasco tem campanha quase idêntica após 14 jogos em relação a 2024

Ao empatar com o Grêmio no último sábado (19/7), em São Januário, o Vasco chegou aos 14 pontos no Brasileirão. O jogo era válido pela 15ª rodada do torneio, mas representava somente a 14ª partida do Cruz-Maltino, que tem jogos atrasados.

No entanto, o número é sintomático. Representa, afinal, a mesma pontuação atingida pelo clube à mesma altura no Brasileirão de 2024. Eram 14 pontos em 14 jogos e com campanha praticamente idêntica.

Na ocasião, o time possuía quatro vitórias, dois empates e oito derrotas – mesma campanha até o momento. No entanto, em 2024 o time surgia na 14ª posição, dois pontos à frente do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Atualmente, o Vasco aparece em 16º, com a mesma pontuação do Santos, equipe que abre a zona do rebaixamento. O Peixe, porém, tem 15 partidas – uma a mais que o Gigante da Colina.

Outra diferenciação está no número de gols sofridos. Em 2024, a equipe já havia sido vazada 25 vezes, contra 19 da atual edição. Os números de gols pró são os mesmos: 15. Dessa forma, o saldo de gols também se difere: -4 contra -10.

Buscando se afastar do Z-4, o Vasco volta a campo no domingo (27/7), quando visita o Inter, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

