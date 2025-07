Dorival admite ansiedade para ter trio de ataque pela primeira vez no Corinthians

O técnico Dorival Júnior vive a expectativa de, pela primeira vez desde que assumiu o Corinthians, poder escalar o trio ofensivo considerado ideal com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. A possível volta do camisa 9 representa mais do que uma opção a mais no elenco. É vista como essencial para a retomada de desempenho do setor ofensivo da equipe.

Fora de combate desde 24 de maio, Yuri Alberto se recupera de uma fratura em uma das vértebras lombares, sofrida na partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Após semanas de recuperação no departamento médico, o atacante agora está em fase de transição física e já realiza atividades com bola, mas ainda sob restrições.

O clube trabalha com a possibilidade de que Yuri seja relacionado no próximo sábado (26/7), quando o Corinthians visita o Botafogo, às 18h30, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O principal foco, no entanto, é prepará-lo para o Dérbi contra o Palmeiras, que abre o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece próxima quarta-feira, dia 30, na Neo Química Arena.

Dorival quer ver trio pela primeira vez sob seu comando

Dorival ainda não conseguiu colocar o trio Garro, Depay e Yuri em campo juntos desde sua chegada. Coincidentemente, os três jogadores foram fundamentais para a reação do Corinthians na reta final do Brasileirão de 2024.

“As dificuldades que estamos tendo é no setor ofensivo. Não escondo que não tive a oportunidade de ter o trio de ataque junto. São jogadores que se completam. Muito da nossa queda (de produção) se deve a isso”, disse o treinador após o empate sem gols com o Cruzeiro, na Neo Química Arena.

Com o resultado diante dos mineiros, o Timão caiu para a 11ª posição, com 20 pontos. Contudo, o Timão ainda convive com a pressão por resultados mais consistentes. A atuação diante do Cruzeiro, embora sem brilho, evitou uma crise maior às vésperas de uma sequência decisiva na temporada.

Caso consiga contar com o retorno de Yuri Alberto e encaixar os três principais nomes do ataque em campo, Dorival espera ver uma evolução ofensiva no Corinthians. Afinal, nas últimas partidas, a equipe tem apresentado dificuldades para balançar as redes adversárias.

