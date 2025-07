Após negócio com o Lyon, Botafogo não receberá por venda de Lucas Perri ao Leeds

Lucas Perri em ação com a camisa do Lyon, da França - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, está bem próximo de acertar com o Leeds United, da Inglaterra, em uma negociação que irá girar em torno de 16 milhões de euros (R$ 103,9 milhões na cotação atual). No entanto, o clube carioca não receberá qualquer quantia pela transferência do arqueiro, visto que o Lyon adquiriu 100% de seus direitos econômicos. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Alvinegro havia negociado 50% dos direitos econômicos do goleiro. Os outros 50% ficaram como mais-valia de uma futura venda, algo que poderia render 6,3 milhões de euros (R$ 41,4 milhões) com esta nova transferência.

No entanto, essa transação incluía a possibilidade de que os franceses adquirissem os 50% dos direitos restantes por mais 3,25 milhões de euros (R$ 21 milhões), algo que aconteceu nas últimas semanas.

Dessa forma, o Alvinegro recebeu 6,5 milhões de euros do OL (cerca de R$ 42,1 milhões). A primeira metade no momento da compra, em janeiro de 2024, e a outra parte neste ano.

Com a venda de Perri, o clube francês irá receber o dinheiro. Inclusive, John Textor deixou a presidência recentemente, no fim de junho, enquanto a instituição evitou um possível rebaixamento por causa dos problemas financeiros.

Esse caso é diferente de Thiago Almada, que passou os últimos seis meses no OL. Em relação ao argentino, o Botafogo irá receber 100% da quantia da venda para o Atlético de Madrid. Isso acontece com o fim do “caixa único”, algo comum na Eagle Football, rede multi-clubes do norte-americano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.