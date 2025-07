Luciano participa de todos os gols desde a chegada de Crespo

O São Paulo parece ter reencontrado seu protagonista em campo, muito graças ao seu camisa 10. Em excelente fase, o atacante Luciano voltou a ser decisivo e garantiu mais uma vitória para o Tricolor nesta quinta-feira (24), ao marcar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor dos dois gols no clássico contra o Corinthians, no último sábado, no Morumbis, o camisa 10 soma agora três gols nos últimos dois jogos e ainda contabiliza duas assistências no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, quando participou diretamente dos dois gols de André Silva.

Com isso, Luciano participou de todos os cinco gols do São Paulo sob o comando do técnico Hernán Crespo, que estreou no cargo com uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo. Partida, aliás, que o atacante não atuou por estar suspenso. Desde então, a equipe acumula dois triunfos e um empate, com o atacante sendo peça-chave em cada um deles.

Perto de atingir uma marca expressiva com a camisa tricolor, Luciano chegou a 97 gols pelo clube. Contudo, questionado se já se considera um ídolo no São Paulo, o atacante preferiu deixar essa avaliação nas mãos da torcida.

“Isso eu deixo para os torcedores. Acho que quantos mais gols eu fizer, mais participações eu tiver, mais títulos eu ganhar, os torcedores vão dizer o que eu sou. Cheguei aqui em 2020 sob a desconfiança de todo mundo. Em 2020, 2021 e 2022, eu vi jogador recusar vir para o São Paulo. Eu vi. Estou falando que eu vi. E agora chegaram ídolos, craques como Lucas, Oscar, e a gente está aí. Mas eu vi jogador recusar a vir para o São Paulo, essa camisa enorme”, disse Luciano.

Luciano vê um novo time após a pausa no Brasileiro

Com o resultado positivo em Caxias do Sul, o São Paulo chega aos 19 pontos e se afasta da zona de perigo no Brasileirão. Para Luciano, o momento vivido pela equipe é reflexo do trabalho feito durante a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes.

“Eu acho que é o trabalho que fizemos durante 20 dias para durante a parada da Copa do Mundo de Clubes. Seguir com pés no chão, porque o campeonato é difícil, espero que com o apoio do nosso torcedor a gente possa sair vitorioso contra o Fluminense no domingo”, completou.

Assim, o Tricolor volta a campo no domingo (27), às 16h, contra o Fluminense, no Morumbis, tentando engatar a terceira vitória consecutiva e seguir subindo na tabela.

