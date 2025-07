Torcedor que discutiu com Neymar revela ameaças e medo de voltar à Vila

Neymar bateu boca com torcedor após derrota do Santos para o Internacional - (crédito: Foto: Reprodução)

A repercussão da discussão entre Neymar e um torcedor do Santos na Vila Belmiro ganhou novos capítulos. Alex Sander Silva foi identificado como o homem que trocou xingamentos com o camisa 10 do Peixe após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Integrante de uma torcida organizada e sócio-torcedor do clube, Alex estava acompanhado de um dos cinco filhos e de um sobrinho. Em entrevista para o site ”ge”, ele afirmou que, logo após o episódio com Neymar, foi agredido ao deixar o estádio, assim como os familiares que o acompanhavam.

“Aumentou o número de gente no meu Instagram, muitos me ameaçando, falando que vão botar fogo no meu comércio, que não é para eu ir mais em jogo do Santos, uma coisa fora do normal. Descobriram até meu WhatsApp, meu Facebook, não parou”, disse o torcedor.

“Minha vida hoje (quinta, 24) foi um turbilhão. Queria simplesmente pedir desculpas à torcida do Santos. Apenas cobrei. Saí de lá com chutes e pontapés. Meu filho foi agredido, meu sobrinho de 15 anos, que veio passar férias no Brasil, foi agredido e está com o olho roxo. Talvez isso tenha ocorrido pela postura do Neymar comigo”, completou.

Torcedor espera um pedido de desculpas de Neymar

A cena do bate-boca foi flagrada pela transmissão e rapidamente se espalhou nas redes sociais. Contudo, mesmo com a tensão, Alex afirma que não ofendeu o craque ou seus familiares e espera um pedido de desculpas.

“Estávamos no estádio, então não pedi ‘por favor’ ou ‘com gentileza’, mas de forma alguma ofendi a família dele. Quando cobrei isso, ele falou algumas palavras de baixo calão e prometeu que no término do jogo viria falar comigo. Achei que não iria acontecer, e terminando o jogo ele fez questão de vir e apontou para mim. Fui falar com ele, e ele me mandou calar a boca, falou um monte de palavrão, falou para eu pular e falar com ele lá dentro. Meu lugar é na arquibancada, não posso perder minha razão. Fiquei bem triste pelo que aconteceu”.

Bate-boca com o craque não é de hoje

Além disso, Alex diz que o desentendimento com Neymar teria raízes em outro episódio recente. Afinal, na partida anterior, contra o Flamengo, quando parte da torcida criticou Danilo, cria da base santista e hoje no clube carioca.

“Fico sempre no mesmo local. No jogo contra o Flamengo, estávamos xingando o Danilo, chamando-o de mercenário, porque ele deixou de voltar para o Santos. Neymar disse que a gente tinha que aplaudir o Danilo, e ali tive uma discussão com o Neymar, mas que não teve repercussão. Não o ofendi, ofendi o Danilo.”

Na derrota para o Internacional, a cobrança voltou: “Contra o Inter, eu estava muito p… porque o Santos jogou um péssimo futebol contra o Mirassol, fomos para a zona de rebaixamento. No primeiro tempo cobrei o Neymar para acertar o time, para ele pedir ao time jogar com vontade como jogaram contra o Flamengo. Estava uma inhaca.”

Mesmo com tudo o que ocorreu, Alex diz não guardar mágoa e continua admirador de Neymar.

“Sou fã do Neymar, tenho o Neymar como um ídolo. Não vou deixar de gostar do Neymar. Seria um prazer encontrá-lo”, disse.

Até o momento, o torcedor afirma não ter recebido nenhum contato do Santos ou do estafe do jogador. Ele avalia se continuará indo aos jogos e cogita até não acompanhar o time em breve, mas ainda mantém o plano de viajar a Recife para assistir à partida contra o Sport, neste sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

