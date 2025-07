Veja as opções do Palmeiras para substituir Felipe Anderson

O técnico Abel Ferreira terá uma importante decisão para tomar na montagem do setor ofensivo do Palmeiras nesta sábado, às 21h, no duelo contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dúvida gira em torno da presença de Felipe Anderson, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, por conta de um trauma na lateral da coxa esquerda.

Desde o retorno do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, Felipe Anderson vinha atuando com frequência pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. Função que agora pode abrir espaço para outras alternativas no elenco.

Ramón Sosa foi o escolhido de Abel para substituir o camisa 7 contra o Fluminense e correspondeu ao dar assistência para o gol de Maurício, que selou a vitória por 2 a 1 no Maracanã. Apresentado há apenas 11 dias, o atacante paraguaio ainda não começou uma partida como titular, mas já atuou nos três jogos do Palmeiras desde então. O maior tempo em campo foi justamente no último compromisso, o que aumenta as chances de nova oportunidade.

Outra alternativa é a utilização de Facundo Torres pela esquerda. O uruguaio já atuou nessa faixa do campo quando Estêvão ainda jogava pelo Verdão. Ele assumiu o setor direito após a saída do atacante para o Chelsea, mas pode quebrar um galho enquanto Abel estuda novas opções.

Além disso, Luighi, formado na base do clube, surge como opção mais ousada de Abel. O atacante de 20 anos pode jogar tanto centralizado quanto aberto pelo lado esquerdo, mas tem sido pouco aproveitado: foram apenas nove minutos em campo nas últimas três partidas. No total, soma 15 jogos em 2024.

Abel pode alterar a formação do time

Há ainda a possibilidade do técnico português abandonar a linha de três atacantes e apostar em um Palmeiras com quatro meio-campistas. Nesse desenho, Raphael Veiga pode reaparecer entre os titulares após perder espaço para Maurício ao longo da temporada.

Para o duelo com o Grêmio, Abel não poderá contar com Allan, suspenso após ser expulso contra o Fluminense. Outros nomes vetados por lesão são os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, ainda em processo de recuperação.

Em busca da terceira vitória consecutiva no Brasileirão, o Palmeiras quer manter a boa fase e seguir firme na briga pelas primeiras posições. A definição da escalação, no entanto, dependerá de mais um quebra-cabeça ofensivo para Abel Ferreira.

