Matheuzinho, do Corinthians, entra na mira de clube turco

Matheuzinho, do Corinthians, entra na mira do Besikitas - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Titular absoluto na lateral direita do Corinthians, Matheuzinho despertou o interesse do Besiktas, da Turquia, que busca uma alternativa após não conseguir fechar com Emerson Royal, agora reforço do Flamengo. A sondagem do clube turco, porém, encontra forte resistência no Parque São Jorge. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan.

Apesar do interesse estrangeiro, a negociação é considerada improvável neste momento. O Corinthians detém apenas 60% dos direitos econômicos do jogador e entende que uma venda agora não seria vantajosa. A contratação do lateral no ano passado custou ao clube 4 milhões de euros, valor que avaliava os 100% dos direitos em cerca de 6,6 milhões de euros.

A atual diretoria alvinegra só abriria conversas por valores superiores a 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões). Contudo, esta quantia está sendo considerada fora da realidade pelo Besiktas neste momento do mercado.

Cenário esportivo também pesa

Além do aspecto financeiro, há também um cenário esportivo que dificulta a liberação de Matheuzinho. Afinal, o Corinthians não vê em Léo Maná, atual reserva, um substituto imediato à altura. O técnico Dorival Júnior, inclusive, tem demonstrado pouca confiança no jovem da base. Tanto que vem improvisando o zagueiro Félix Torres na posição em algumas ocasiões recentes.

Além disso, a avaliação interna é de que o mercado da bola não oferece opções acessíveis de qualidade para a lateral direita, o que reforça a ideia de manter Matheuzinho no elenco pelo menos até o fim da temporada.

Com a saída de Fagner, Matheuzinho assumiu o posto de titular e se consolidou no time titular. Desde que chegou ao clube, ele já atuou em 83 partidas, balançou as redes três vezes e participou da conquista do Campeonato Paulista de 2025, um dos poucos momentos de respiro no ano difícil vivido pelo Timão.

