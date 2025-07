Em recuperação judicial, Vasco garante novo prazo sem risco de execuções

O Vasco teve uma notícia positiva na manhã desta sexta-feira (25). Afinal, o clube, que está em período de recuperação judicial desde o fim do ano passado, conseguiu na 4ª Vara Empresarial o terceiro prazo da suspensão de execuções contra o clube e a SAF. A informação é do portal “ge”

No primeiro momento, o clube carioca garantiu 180 dias do chamado “stay period” a partir de 24 de outubro, data de início da recuperação judicial. Com o fim do período, em 22 de abril, o Cruz-Maltino aguardava a decisão da juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, que deferiu o pedido.

Agora, o clube terá mais 90 dias a partir de 22 de julho sem risco de novas execuções e problemas judiciais. Nesse sentido, a magistrada registrou que o novo pedido de prorrogação precisará ser deliberado pelos credores da Assembleia Geral de Credores.

Além disso, reforçou que “a administração judicial (da recuperação) e a recuperanda (Vasco) deverão atuar em conjunto para realização da Assembleia Geral de Credores dentro do referido prazo”. Ambos devem aprovar o plano de pagamento neste próximo período.

Na sequência, o Cruz-Maltino espera autorização nos próximos dias para receber os adiantamentos das vendas de Clayton e Orellano para aliviar os cofres. Sobre esse caso, a juíza pediu manifestações tanto do Ministério Público quanto das administradoras judiciais (Wald Administração e K2 Consultoria).

Por fim, o MPR-RJ e os administradores da Recuperação Judicial fizeram a ressalva para que a diretoria “apresente a destinação exata dos recursos captados, com a alocação detalhada por centro de custo e finalidade”.

