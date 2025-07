Atlético Mineiro acerta a contratação do atacante Biel

Após garantir vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Atlético anunciou, na madrugada desta sexta-feira (25), o empréstimo do atacante Biel, de 24 anos, pertencente ao Sporting, de Portugal. O clube assinou contrato de um ano com cláusula de compra obrigatória, avaliada em cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), caso o jogador atinja as metas estipuladas.

“Não é muito difícil escolher o Galo. É um time de massa, muito grande. Vim para dar meu melhor”, disse o jogador ao chegar em Belo Horizonte.

O jogador, porém, chegou em Minas na segunda-feira (21) e passou por exames médicos na terça (22), antes da assinatura oficial do contrato. Assim, a expectativa é de que seja apresentado oficialmente ainda nesta sexta-feira (25)

Histórico e perfil do jogador

Revelado pelo Fluminense, o atacante Biel, nascido em 2001, atuou por Grêmio e Bahia. No clube baiano, portanto, consolidou sua melhor fase antes de se transferir para a Europa, em fevereiro deste ano, em uma negociação recorde para o Tricolor. O Sporting desembolsou 6 milhões de euros mais possíveis variáveis por metas.

No entanto, apesar da expectativa, sua trajetória no futebol europeu ficou abaixo do esperado. Disputou apenas sete partidas pelo Sporting, sendo titular em apenas uma delas, com média de menos de 16 minutos por jogo e sem participações diretas em gols.

Em sua melhor temporada no Brasil, em 2023, Biel participou de 48 jogos pelo Bahia. Fez 11 gols e deu sete assistências.

