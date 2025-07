Organizada do Santos critica Neymar em nota, após confusão com torcedor

Santos emite nota repudiando atitude de Neymar em briga com torcedor - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, emitiu uma nota nesta sexta-feira (25/7) após a repercussão do episódio envolvendo Neymar e um torcedor santista, ocorrido na derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (23/7), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial, a organizada classificou o ocorrido como uma “situação humilhante” e saiu em defesa do torcedor envolvido na discussão, que teve sua identidade revelada nas redes sociais e relatou agressões ao deixar o estádio, na companhia do filho e de um sobrinho.

“Desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo e implorar para que ele faça esse elenco instável jogar bola, você não o faria?”, escreveu a Torcida Jovem.

A organizada não isentou Neymar de responsabilidade, e cobrou postura do camisa 11, que recentemente voltou ao clube como reforço de impacto após mais de uma década no futebol europeu.

“O ídolo é você, não ele. Pedimos apenas que você porte-se como um. Cuidado, não acabe com sua história aqui por falta de respeito ao torcedor”, completa a nota.

Além disso, a diretoria santista também foi alvo da organizada, que cobrou atitude e direção firme no momento de crise.

“Tenham a coragem de falar o que tem que ser dito a quem deva ser dito. E encontrem um rumo para esse clube urgente, vocês são tão culpados quanto os jogadores.”

Situação crítica do Santos

Com a derrota para o Colorado, o Santos segua no 17º lugar na tabela. Assim, a equipe permaneceu dentro da zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos em 16 partidas.

Assim, a equipe volta a campo neste sábado (26/7), às 21h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogo está sendo visto como decisivo para tentar iniciar uma reação e aliviar a pressão que agora envolve jogadores, comissão técnica e diretoria.

