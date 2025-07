Mirassol vira ‘sensação do Brasil’ na mídia internacional em centenário

A histórica campanha do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro ultrapassou fronteiras e virou notícia em espanhol. Além de enaltecer o desempenho da equipe na competição, o tradicional jornal espanhol Marca ainda referiu-se aos paulistas como “a grande sensação do Brasil”. O periódico destacou o centenário do time e a maturidade com que o elenco tem enfrentado gigantes da elite nacional.

O veículo europeu enfatizou que o time “perdeu apenas duas partidas em 14 rodadas” e “venceu vizinhos ilustres como São Paulo e Santos”. A reportagem diz, ainda, que a equipe não sentiu o fardo de estrear na primeira divisão nacional. Pelo contrário, tem se mostrado um grupo “consistente e marcante”.

O Mirassol, aliás, deu mais uma demonstração de sua força ao superar o Ceará por 2 a 0 na última rodada, em plena Arena Castelão. Os gols de Chico da Costa e Negueba garantiram o sétimo jogo consecutivo sem derrota na competição: cinco vitórias e dois empates.

Elenco sem estrelas, mas com equilíbrio

A organização tática e a entrega coletiva explicam o êxito até aqui. Na visão do Marca, o técnico Rafael Guanaes conseguiu tirar o máximo do elenco. “Não há craques no plantel, mas há um time organizado e competitivo”, descreveu o jornal. Com orçamento reduzido, a equipe encontrou soluções dentro de campo, valorizando jogadores como o goleiro Walter, o meia Danielzinho e o atacante Negueba.

O mesmo texto lembra que o time ainda tem dois jogos a menos na competição — contra Fluminense e Botafogo — adiados por conta do calendário internacional. Ou seja, existe margem real para que a pontuação atual cresça e eleve o clube a novas posições, intensificando sua participação entre os primeiros colocados.

O jornal AS, também da Espanha, destacou o domínio do time paulista no jogo disputado em Fortaleza. Na visão do veículo, o Mirassol “entrou em campo como um time de ponta que precisa arrasar o adversário”, mesmo como visitante. A equipe figura atualmente na sétima posição da tabela, com 24 pontos e uma das defesas menos vazadas do torneio.

Desafios seguintes do Mirassol

A equipe volta a campo neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Vitória diante de sua torcida. Na sequência, recebe o Vasco em mais um confronto decisivo. Esses dois compromissos em casa são vistos como termômetro para entender se a boa fase se sustentará ao longo da competição e se poderá, de fato, evoluir para uma briga por vaga em torneios continentais.

Na avaliação do jornal AS, o momento é de confiança: “É hora de sonhar alto e se consolidar no topo, com o sonho de se classificar para a próxima Copa Libertadores se tornando cada vez mais realizável”.