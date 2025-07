Saúl treina com grupo do Flamengo pela primeira vez; De la Cruz é liberado

Saúl, reforço do Flamengo, durante o treinamento no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Primeiro reforço da segunda janela de transferências, Saúl treinou pela primeira vez com o grupo do Flamengo, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu. O jogador, aliás, realizou atividades na última quarta e quinta, mas o elenco fez regenerativo por conta do jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

O meio-campista ainda não foi regularizado e, portanto, não deve jogar contra o Atlético, no Maracanã, pelo Brasileirão. O novo camisa 8 chega para atuar no lugar de Gerson, que assinou com o Zenit.

Uruguaio ao lado da família

O Rubro-Negro liberou o volante De la Cruz dos treinos e do jogo contra o Galo, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador viajou para o Uruguai, onde passará o fim de semana com a família e deve voltar na segunda-feira (28) ao Rio de Janeiro.

Afinal, nesta semana, o chefe de departamento médico do clube, José Luiz Runco, afirmou em mensagem em um grupo de Whatsapp que o jogador tem uma lesão crônica e irreparável. Além disso, o profissional criticou a gestão anterior pela contratação do atleta. Posteriormente, o médico foi demitido.

O jogador ficou chateado com a situação e pediu para passar o fim de semana com a família. A ideia, assim, é “esfriar” a cabeça e retomar os trabalhos com menos tensão

Arrascaeta e Wesley iniciaram as atividades na academia, mas depois foram para o gramado. O lateral-direito, aliás, deve se transferir para a Roma em breve. Os clubes e jogador já têm acordo.

Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, já está no Rio de Janeiro. O jogador, afinal, passou duas semanas no Chile na fase inicial de recuperação após procedimento cirúrgico.

