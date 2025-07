Hulk promove cena inusitada durante classificação do Atlético-MG na Sula

O Atlético-MG garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, na noite desta quinta-feira (24/7). A decisão veio após empate no tempo regulamentar e uma disputa de cobranças da marca da cal. O Galo saiu vitorioso por 3 a 1. Contudo, antes mesmo do início das penalidades, uma cena inusitada com o atacante Hulk chamou a atenção.

Afinal, o camisa 7 se dirigiu ao árbitro uruguaio Esteban Ostojich para reclamar de uma decisão no fim do tempo normal. O curioso foi que o juiz aguardou pacientemente o término da reclamação do atacante para, só então, exibir o cartão amarelo ao jogador do time mineiro.

O árbitro só esperou Hulk acabar de falar para lhe dá cartão amarelo. A expressão no rosto do jogador do Galo mudando em segundos. ?????@ESPNBrasil pic.twitter.com/OKo0gMU9GK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 25, 2025

Apesar da advertência, Hulk se manteve concentrado e foi preciso na sua cobrança, ajudando o Atlético-MG a garantir a vaga. A atuação do goleiro Everson também foi decisiva na disputa por pênaltis, com duas defesas importantes.

Classificado, o Galo agora tem pela frente o Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas de final. Os jogos de ida e volta da próxima fase estão programados para acontecer em agosto, com datas ainda a serem confirmadas pela Conmebol.

