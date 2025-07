Luan volta a jogar pelo São Paulo após quase dois anos

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira (24/7), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Luciano garantiu os três pontos. Contudo, outro momento importante da noite aconteceu nos minutos finais da partida. Afinal, o volante Luan voltou a atuar com a camisa tricolor após 666 dias de ausência.

Reintegrado ao elenco pelo técnico Hernán Crespo, o volante foi acionado aos 43 minutos do segundo tempo, substituindo Alisson. A escolha do treinador foi estratégica para reforçar o sistema defensivo e assegurar o triunfo no estádio Alfredo Jaconi.

Luan, de 25 anos, voltou ao São Paulo neste ano após período de empréstimo ao Vitória. Apesar do retorno, não fazia parte dos planos do técnico Luis Zubeldía, chegando a treinar separado do elenco. Contudo, no fim de março voltou às atividades com o grupo, mesmo sem ser relacionado para os jogos. Com a chegada de Crespo, o cenário mudou completamente.

“Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Isso é muito importante. Estar perto de situações pessoais, privadas. Chegamos aqui para ajudar os atletas. É uma pessoa que para mim é importante, porque ao fim do dia, foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo com a nossa comissão técnica. É uma pessoa particular. Queremos ajudá-lo tanto como queremos ajudar os outros atletas. Vê-lo feliz também nos deixa feliz”, disse Crespo, após a vitória em Caxias do Sul.

A última partida de Luan pelo Tricolor aconteceu no dia 27 de setembro de 2023, quando o time ainda era comandado por Dorival Júnior. Na ocasião, ele foi titular na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no Morumbis.

Luan tem nova oportunidade junto do treinador de confiança

Com Hernán Crespo novamente no comando, Luan reencontra o treinador com quem viveu sua melhor fase no clube. Sob as ordens do argentino, foi titular absoluto e peça-chave na conquista do Campeonato Paulista de 2021. Inclusive, marcou um dos gols na final contra o Palmeiras, encerrando um jejum de títulos que já durava nove anos.

No entanto, sua trajetória acabou sendo interrompida por graves lesões musculares. Em outubro de 2021, sofreu uma avulsão tendínea logo no primeiro treino de Rogério Ceni no comando da equipe. Após retornar em março de 2022, voltou a se lesionar e passou por cirurgia no adutor, o que limitou sua participação a apenas 13 jogos naquela temporada.

Em 2023, recuperado fisicamente, participou de 28 partidas e fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, ainda que sem protagonismo. Emprestado ao Vitória no início de 2024, disputou 27 jogos antes de retornar ao Morumbi.

Agora, reintegrado, Luan terá de disputar espaço com nomes como Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Pablo Maia e o experiente Luiz Gustavo, que está em recuperação de um problema pulmonar.

Apesar da forte concorrência no setor, o reencontro com Crespo e o esforço demonstrado nos treinos reacendem a esperança de um renascimento com a camisa tricolor. Ao todo, Luan soma 166 jogos pelo São Paulo, com seis gols marcados e quatro assistências. Assim, ele busca estar pronto para um novo capítulo em sua história no clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.