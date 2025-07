Thiago Maia se credencia como ‘solução’ para o Internacional

A séria contusão do volante Fernando, que ficará ausente por cinco meses, causou receio ao Internacional. A comissão técnica e até mesmo a diretoria iniciaram uma busca por um substituto do camisa 5, um dos principais jogadores e líderes do elenco. Roger Machado decidiu apostar primeiro em uma solução dentro do grupo, fazer Thiago Maia retomar às origens. Inicialmente a escolha se mostra certa. Afinal, o camisa 29 vem dando conta do recado.

O Colorado melhorou após a paralisação para o Mundial de Clubes. Nos três jogos após a retomada, nos triunfos sobre Vitória, Ceará e Santos, Thiago Maia foi titular. Ele atuou como primeiro volante, sua posição de origem.

Neste intervalo de três partidas, o camisa 29 foi titular em todas elas e conservou um percentual acima de 80% em acerto de passes. Além disso, também contribuiu no funcionamento defensivo com cortes e desarmes. Especificamente contra o Santos, clube pelo qual foi revelado, Thiago esteve em campo por 76 minutos.

Maia retomou a bola para o Inter em quatro ocasiões, uma performance de destaque para a posição, teve êxito em 75% das divididas e 90% dos passes foram corretos. Ou seja, ele foi competente em proteger o setor defensivo e também ajudou na construção das jogadas.

Elogios do treinador

O jogador passou a atuar com maior frequência como segundo volante exatamente em sua passagem pelo Colorado, ao lado de Fernando. Contudo, a necessidade fez Thiago voltar a ser uma opção como primeiro volante. Assim que Fernando se machucou, Ronaldo era o principal candidato em um primeiro momento. Entretanto, o camisa 16 não emplacou uma sequência e acabou por ficar fora do time por causa de uma contusão.

O Internacional se movimentou na segunda janela de transferências para preencher a lacuna no elenco com a lesão de Fernando. Com isso, o clube chegou a um acordo para contratar Richard como primeiro volante. Nos últimos compromissos, o treinador voltou a apostar no jovem Luis Otávio. O promissor atleta aproveitou as oportunidades e há chances de receber maior minutagem.

Inclusive, o recém-contratado ou a promessa podem estar entre os 11 iniciais contra o Vasco. Há a possibilidade do comandante poupar Bruno Henrique ou Thiago Maia pelo desgaste físico. A estratégia seria deixá-los em plenas condições físicas para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (30).

