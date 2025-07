Grêmio vai ao mercado para reformular elenco ainda esta temporada

O planejamento da diretoria do Grêmio é iniciar um processo de mudança no elenco principal rapidamente. Um dos objetivos é a contratação de pelo menos um jogador que eleve o patamar do grupo. A opção em questão é o atacante Roger Guedes. O clube também está próximo de concretizar as tratativas com o zagueiro Balbuena, mas não está satisfeito. Afinal, a intenção é sacramentar a chegada de dois meias, sendo um volante e um armador.

Há também chances de receber um auxílio financeiro do empresário Marcelo Marques. Em um primeiro momento, o pré-candidato à presidência sinalizou o desejo de auxiliar o clube na contratação de pelo menos um reforço de grande impacto, neste caso Roger Guedes.

Entretanto, Marcelo estuda realizar outro aporte financeiro para contribuir na chegada de outro reforço com a condição de titular absoluto. Neste cenário, um segundo volante com valências de construção é uma das carências, segundo análise do elenco. Assim, um dos alvos que se encaixa nesse perfil é Arthur Mello, revelado nas categorias de base do Grêmio.

Sonho antigo da direção do Grêmio

O atacante Roger Guedes é um desejo da gestão de Alberto Guerra. Após reuniões nesta semana, o empresário Marcelo Marques e Antonio Dutra Júnior, apontado para ser o vice de futebol na chapa do pré-candidato trabalharam para possibilitar o negócio. Uma reunião recente definiu que o Tricolor Gaúcho formalizará uma proposta de empréstimo ao Al-Rayyan, do Qatar, válido até o fim do ano. A intenção é incluir uma obrigação de compra de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) no começo de 2026.

Há um otimismo que o Tricolor Gaúcho convencerá o clube catari a discutir a oferta e o fato de Roger Guedes ser gremista desde a infância é visto como um trunfo. A avaliação é de que o jogador tenha capacidade técnica para solucionar algumas das carências ofensivas presentes no elenco. O entendimento é que ele possa jogar ao lado de Braithwaite e também fornece outras alternativas para a comissão técnica realizar mudanças táticas. De acordo com o portal “Gaúcha ZH”, Roger fez contatos com o lateral-esquerdo Marlon.

O intuito foi colher informações sobre o cenário interno no clube, além de situações de rotina. Os dois atuaram juntos no Criciúma em 2015 e o atacante recebeu relatos positivos sobre o Tricolor Gaúcho. Nesta segunda janela de transferências da temporada, até o momento o Imortal confirmou as contratações do volante Alex Santana e o atacante Carlos Vinícius.

