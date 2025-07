Futebol brasileiro é homenageado pelo Milan em novo uniforme

Com a proximidade do ínicio de uma nova temporada no futebol europeu, os clubes aproveitam para fazer o lançamento de novos modelos de uniforme. E o Milan, nesse processo, exaltou uma homenagem ao futebol brasileiro em indumentária que usará no biênio 2025/2026.

O design do uniforme produzido pela fornecedora de material esportivo Puma tem inegável semelhança com o tradicional amarelo portado pela Seleção Brasileira desde 1954. Além disso, as golas e mangas da camisa estão destacadas em verde escuro, complementando a união de cores popularmente feita a cultura do Brasil em geral.

Nas redes sociais, o Milan também tratou de exaltar o caráter da presença do futebol brasileiro na história do clube por meio de diferentes representantes.

“Desde os dias de Mazzola, passando por Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Cafu e tantos outros, o Milan sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Agora o clube é verde e amarelo também no terceiro uniforme“, detalha a publicação.

Curiosamente, para o elenco que vai disputar a próxima temporada europeia, não há nenhum representante do Brasil no plantel sob o comando do técnico Massimiliano Allegri. O único nome que tinha essa condição, o lateral-direito Emerson Royal, está em vias de ser oficializado como reforço do Flamengo. Apesar do acordo ainda não ter assinatura contratual, os termos verbais estão acertados e a previsão é de que ele chegue ao Rio de Janeiro no próximo sábado (26) para finalizar os trâmites burocráticos.

