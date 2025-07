Saúl destaca reencontro com Filipe Luís no Flamengo: ‘Como jogador, já era treinador’

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Saúl se apresentou, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu e conversou com a imprensa. Assim, o jogador, de 30 anos, que assinou contrato até dezembro de 2028, falou sobre o reencontro com um velho conhecido, o agora técnico Filipe Luís, com quem atuou pelo Atlético de Madrid por quatro temporadas.

É uma situação rara. Tenho uma relação muito boa com o Filipe, muito além de treino e jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid ele estava sempre sentado ao meu lado. No fim, se dá conta que o Filipe jogador já era treinador, porque tem as ideias muito claras. Era muito parecido com as conversas de hoje o que tem transmitido, a vontade de ganhar, a forma de jogar. É similar a quando jogava, o que queria fazer no campo. Temos as ideias muito claras. Ter uma pessoa como o Filipe vai me ajudar a ter o melhor rendimento e poder ajudar a equipe em tudo”, afirmou.

“O Filipe no Atlético me ajudava muito. Às vezes não muito porque ele me dizia que poderia ser um bom lateral e eu não queria jogar lá. Mas ele dizia que eu tinha tudo para isso. Eu nunca quis jogar na lateral porque acredito que posso ajudar a equipe em outras posições. Mas o Filipe sempre tentava me ajudar, é uma pessoa com muita experiência no mundo do futebol, muitos treinadores, muitas ideias. Quando tem tantos treinadores diferentes, vai formando sua ideia e sabe por qual caminho seguir. A ideia que tem como treinador é muito parecida da que tinha como jogador. São coisas muito claras. Venho dar minha experiência, qualidade e ajudar o Flamengo como seja. Quando sentes tanto carinho, quer ser o melhor possível”, completou.

Mudança para o futebol da América do Sul

O atleta afirmou que se sente bem fisicamente e conheceu os novos companheiros. No entanto, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não tem previsão de estreia. No próximo domingo (27), ele deve ser apresentado à torcida ao lado do lateral-direito Emerson Royal, outro reforço.

“Gostaria de agradecer ao presidente, diretor, ao Mister, ao estafe do clube pelo carinho no recebimento. À imprensa por me fazer sentir tanto carinho pelas redes. Ontem fui dar um passeio e muita gente me reconheceu. Estou muito feliz de estar aqui”, disse.

“Estou me preparando dia a dia para estar apto o mais rápido possível quando o Mister considerar. É verdade que venho de férias, uma pré-temporada individual, que não é a mesma coisa que fazer com a equipe. Espero estar pronto o mais rápido possível”, completou, antes de analisar a mudança par a América do Sul

“É uma mudança muito grande na qual quero tentar me adaptar o mais rápido possível à competição, ao vestiário, ao Rio. É uma cidade que sempre me falaram maravilhas. Nesse sentido, vou tentar me adaptar em todos os aspectos. Minha família está aqui há três dias e já está sentindo o carinho. Vamos tentar aprender português o quanto antes para poder nos comunicar da melhor forma possível e entender. É um objetivo para mim e minha família. Sair da Europa não é fácil. Quando uma equipe quando o Flamengo te chama só pode dizer que sim. É um clube gigante. Assim, foi uma decisão relativamente fácil e muito pensada com a minha família”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.