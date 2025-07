Flamengo deve ter dois ‘reforços’ contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Plata pode ficar à disposição do Flamengo para duelo com o Atlético - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve ganhar dois reforços para o duelo com o Atlético-MG, domingo (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Afinal, o técnico Filipe Luís pode ter os retornos do volante Allan e do atacante Plata para o confronto válido pela 17ª rodada. A informação é do portal “ge”.

O meio-campista ficou de fora dos relacionados para a partida com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, por causa de um quadro de fascite plantar no pé direito.

Plata, por vez, foi desfalque nos últimos dois jogos por causa de uma tendinite na coxa direita. No entanto, treinou normalmente, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu e mostrou que pode voltar a ficar à disposição.

Por outro lado, o Rubro-Negro não deve contar com Ayrton Lucas e Alex Sandro. A dupla de laterais trabalha para ficar à disposição do jogo com o Galo, mas não pelo Brasileirão. Isso porque o time volta a enfrentar a equipe mineira pela Copa do Brasil, na quinta que vem.

Ayrton Lucas sofreu uma lesão corto-contusa na perna esquerda no duelo com o São Paulo, no Maracanã. Alex Sandro, por sua vez, teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, com estimativa de volta aos gramados em três semanas.

Por fim, o elenco conta com mais quatro lesionados: Danilo, De la Cruz, Pulgar e Michael. O clube liberou o uruguaio para passar o fim de semana ao lado da família no Uruguai após a polêmica com José Luiz Runco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.