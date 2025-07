Mayke fica perto de trocar o Palmeiras pelo Santos

Mayke aceita oferta do Santos e pode encerrar sua passagem no Palmeiras antes do previsto - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Mayke está próximo de definir o seu futuro. Com seu vínculo se encerrando com o Palmeiras no final da temporada, o lateral-direito avançou nas tratativas para ser o novo reforço do Santos. Afinal, o Peixe já ofereceu um pré-contrato ao jogador que está inclinado a aceitar a oferta e se mudar para a Baixada Santista.

O lateral despertou o interesse de alguns clubes nos últimos meses. Entre as propostas, a que mais agradou foi a do Peixe, que apresentou um pré-contrato com longo período de duração e chegou a um acerto com o jogador, de 32 anos. Inclusive, o planejamento é ter ele à disposição ainda nesta janela.

Por isso, a diretoria dos dois clubes tem um encontro agendado nos próximos dias para tentar chegar a um consenso. O Santos mantém uma postura otimista. Entretanto, a prioridade do Palmeiras é manter Mayke (no clube desde 2017) e ampliar o contrato até dezembro do ano que vem. As conversas já estão em andamento.

O Grêmio também demonstrou o interesse em fechar com Mayke e apresentou suas condições de negócio com uma oferta salarial atrativa. O jogador se tornou alvo do clube gaúcho após indicação do treinador Mano Menezes, além do diretor-técnico Luiz Felipe Scolari.

Passagem repleta de conquistas no Palmeiras

Em seus oito anos no Verdão, Mayke tem uma passagem vitoriosa com dois títulos da Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, além de uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. O lateral-direito também venceu quatro troféus do Campeonato Paulista neste período.

