Apresentado, Danilo admite que foi convencido por Ancelotti a jogar pelo Botafogo

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (25), o volante Danilo. Reforço mais caro da história do Glorioso, superando Almada e Luis Henrique, a fera afirmou que o técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, o convenceu a sair da Inglaterra e retornar ao Brasil. Reticente no início, o jogador vestiu a camisa 35 do Alvinegro. O comandante italiano foi, portanto, o grande responsável pela contratação, tomando à frente do John Textor, sócio majoritário que centraliza as negociações.

“Não cheguei a falar com o John. Com o treinador, tivemos uma bela conversa. Eu estava em Salvador. Isso me ajudou muito a vir para o Botafogo. Mas o conteúdo é secreto”, brincou o novo reforço do Mais Tradicional.

Em seguida, o volante se apresentou à torcida e contou como gosta de jogar.

“Marcar, chegar à frente e ter a qualidade do passe. Posso jogar nas três posições do meio. No Palmeiras, joguei como primeiro volante. Mas o que o treinador decidir, estou tranquilo para corresponder”, avisou o novo jogador do Botafogo.

Estreia pelo Botafogo não será no sábado

Danilo, porém, não estreará contra o Corinthians, neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 17 do Campeonato Brsileiro. Como o seu último jogo foi em maio, pelo Nottingham Forest, na Premier League, o Botafogo preparou uma espécie de minitemporada para o volante alcançar a condição física ideal.

