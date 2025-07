Craque Neto rebate fala de Abel Ferreira sobre Vitor Roque

O Craque Neto não gostou da cutucada que Abel Ferreira deu na imprensa após a vitória do Palmeiras contra o Fluminense na quarta-feira (23), no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele defendeu Vitor Roque.

Afinal, após o gol do triunfo ser do atacante, o técnico português afirmou que a imprensa ia definir o camisa 9 como ‘Pelé’ pelo protagonismo, adotando uma linha tênue para falar do atacante, uma vez que o jogador convive com críticas por conta de uma instabilidade.

Dessa forma, durante o programa “Os Donos da Bola” de quinta-feira (24), o Craque Neto rebateu a fala do treinador. Segundo o apresentador, pelo valor que Vitor Roque chegou ao Palmeiras e o status de ser decisivo, ele tem que ser questionado quando necessário, independente se Abel vai gostar ou não.

“Manda o Abel tomar conta da família dele, manda ele tomar conta do Palmeiras. Eu quero que se exploda. Você acha que eu pago pau para o Abel Ferreira. A gente fala o que quiser. O Vitor Roque fez mais do que a obrigação de fazer o gol, ele nunca vai ser o Pelé”, disse.

Vitor Roque pelo Palmeiras

Vitor Roque chegou ao Palmeiras como o principal reforço do clube paulista no início da temporada. Assim, o Verdão desembolsou 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). No entanto, até o momento, o jogador soma apenas 4 gols em 27 partidas.

A última vez em que balançou as redes foi justamente na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o Fluminense. Porém, ele estava há 11 partidas sem marcar. O primeiro gol dele foi contra o Vasco, na vitória por 1 a 0 pelo Brasileiro. Já a segunda vez foi contra o Cerro Porteño-PAR, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O terceiro gol foi na oitava rodada do Brasileiro, no clássico contra o São Paulo. O Palmeiras venceu o confronto com gol de Vitor Roque nos acréscimos.

