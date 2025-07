Botafogo divulga novo uniforme preto para sequência da temporada

O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira (25), o novo segundo uniforme para a sequência da temporada. Assim, a peça faz parte da coleção Aura 90 – “O Charme Veste Preto!”, que celebra o espírito dos anos 90 e busca resgatar a irreverência e sofisticação dos bailes charme, símbolo de resistência nos subúrbios do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a estreia do uniforme será contra o Corinthians, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo ao atuar como mandante, o Alvinegro utilizará a camisa alternativa para celebrar o lançamento, em parceria com a Reebok.

“A coleção Aura 90 é mais do que um uniforme: é uma ponte entre passado, presente e futuro, fazendo uma viagem no tempo e resgatando um dos melhores momentos do Clube e do futebol brasileiro. O Botafogo sempre valoriza sua história, e essa camisa traz à tona não só a elegância do preto, mas também uma reverência aos movimentos culturais que embalaram uma geração. É gratificante ver uma peça como essa sendo pensada e desenvolvida internamente, diretamente para os nossos torcedores”, destacou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

“Foi uma honra colaborar com o Botafogo neste projeto tão rico em narrativa e autenticidade. Buscamos traduzir a essência dos bailes charme e da cultura urbana carioca em um uniforme que combina memória afetiva com inovação estética. O resultado é uma peça que brilha dentro e fora de campo, respeitando a tradição do Glorioso e o legado da Reebok no esporte e na moda”, completou Daiane Barbosa, Coordenadora de Marketing da Reebok.

Inspirado nos bailes charmes

A cor preta domina a peça, em alusão aos trajes icônicos dos bailes charme. Já as golas e punhos são brancos, que trazem um contraste refinado, enquanto os grafismos cinzas, em textura jaquard, desenham discretas listras verticais que reforçam o ar retrô.

Além disso, traz detalhes prateados no escudo e na marca da Reebok. A cor remete às famosas bolas de espelhos que giravam nas pistas dos bailes, iluminadas ao som do soul, R&B e hip hop.

O tecido, por sua vez, está mais encorpado e brilhoso, algo que remete diretamente aos materiais utilizados nos uniformes do Botafogo nos anos 90. Por fim, uma homenagem à história, ao estilo de uma geração e à cidade que nunca deixou de dançar, com ou sem bola nos pés.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.