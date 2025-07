Vasco se aproxima da venda do potencial construtivo de São Januário

O Vasco possui atualmente duas propostas formais para negociar a totalidade de seu potencial construtivo, passo fundamental para viabilizar a modernização de São Januário. Juntas, as ofertas ultrapassam os R$ 500 milhões – valor que, desde o início, era o objetivo da nova gestão comandada por Pedrinho. Com o suporte do banco Genial, que auxilia na organização do processo, o clube vê com bons olhos os recentes desdobramentos rumo à tão esperada reforma do estádio.

Apesar de já ter enfrentado frustrações em tentativas anteriores, conforme admitido por Pedrinho durante a coletiva realizada nesta quinta-feira, o cenário atual é mais promissor. Afinal, duas cartas de intenção estão assinadas: uma abrange 85% do potencial e a outra os 15% restantes. As informações são do “ge”, em publicação nesta sexta-feira (25/7).

Ao todo, o clube dispõe de 280 mil metros quadrados de potencial construtivo para comercialização. Até aqui, foram firmados compromissos de venda para 250 mil m² com uma empresa e 30 mil m² com outra. Caso as negociações avancem como esperado, o Vasco terá sucesso na alienação de 100% desse ativo após a regularização da Sociedade de Propósito Específico (SPE). A expectativa é de que cada metro quadrado seja comercializado por cerca de R$ 2 mil, o que garantiria uma arrecadação superior a meio bilhão de reais.

Presidente do Vasco fala sobre potencial construtivo

Durante sua fala à imprensa, Pedrinho mencionou que os interessados possuem um prazo de 60 dias para concretizar a aquisição. A formalização da SPE está prevista para ocorrer em breve, o que permitirá a entrada efetiva dos recursos e a conclusão definitiva da venda.

“Estava tudo muito bem encaminhado, como comentei. Agora temos um investidor com opção de compra sobre 100% do potencial. Ele tem um período de 90 dias para concluir. Já se passaram 30 dias, então restam 60. Se esse prazo expirar sem a execução, retomaremos a busca por novos parceiros. O nosso desejo é iniciar logo as obras”, revelou Pedrinho.

Além disso, o Vasco contará com o apoio estratégico do banco Genial durante todas as etapas de governança do projeto. A instituição será responsável não apenas pela consultoria financeira e estruturação dos fundos, como também pela seleção das empresas envolvidas. Importante ressaltar que o Genial já esteve à frente de projetos semelhantes, como as negociações de potencial construtivo no Parque Olímpico e no futuro Autódromo de Guaratiba. Portanto, sua experiência tende a ser valiosa para garantir a credibilidade e a solidez da empreitada vascaína.

