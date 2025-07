Piquerez pode completar dez temporadas no Palmeiras: ‘Família’

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez teve oficialmente sua renovação com o Palmeiras anunciada nesta sexta-feira (25/7). O novo contrato, válido até 2030, abre a possibilidade de o uruguaio completar dez temporadas com a camisa alviverde, consolidando-se como uma das figuras mais longevas e vitoriosas do clube nos últimos tempos.

Contratado em julho de 2021 junto ao Peñarol, do Uruguai, o jogador chegou para substituir Matías Viña, também uruguaio, e rapidamente conquistou seu espaço. Desde então, tornou-se peça fundamental na equipe comandada por Abel Ferreira.

“Quando cheguei aqui, a primeira coisa que percebi foi a recepção deste grande elenco, das pessoas, o sentimento de família, acolhimento. Detalhes que são muito importantes, ainda mais para um jogador que não é brasileiro, vem de fora, de outra cultura, sem a família”, contou o camisa 22.

” Tentar fazer sentir o mais perto de casa o quanto antes é o melhor, porque adapta mais rápido. Aqui eu consegui, em um grupo de pessoas que trabalham aqui e se encarregam. Está na cultura do Palmeiras o sentimento de família”, completou.

Piquerez já é um dos mais vitoriosos do Palmeiras

Com 196 partidas pelo clube, Piquerez acumula 16 gols e 17 assistências, além de oito títulos no currículo. Afinal, são dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três Paulistas.

O jogador de 26 anos é também presença frequente nas convocações da seleção uruguaia e vê sua continuidade no Verdão como uma chance de construir um legado ainda maior no futebol brasileiro.

“A gente conseguiu ganhar bastante títulos no período, me leva a ser uma figura mais importante no elenco, na história. Espero poder contribuindo para isso, com grandes jogos e ganhando títulos para a torcida ser feliz, para meu nome ser maior no clube”, disse.

“São cinco temporadas, quatro anos e o que posso dizer é que já sei como funciona aqui, como é a torcida, o clube. Gustavo, Weverton e Rocha são nossos capitães, seguindo seus exemplos, seus passos, consultando em algumas coisas e preparando para o futuro, para sempre estar preparado”, finalizou.

