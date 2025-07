Rony fala sobre tentativa de rescisão com o Atlético-MG

Após a classificação dramática do Atlético-MG para as oitavas da Sul-Americana, na última quinta-feira (24/7), o atacante Rony quebrou o silêncio sobre a semana conturbada que viveu. Do pedido de rescisão contratual à desistência de entrar na Justiça contra o clube, o jogador detalhou os bastidores da tensão com o Galo e reagiu às vaias da torcida na Arena MRV.

“Cada um tem o direito de procurar os seus direitos. Conversamos com o Paulo (Bracks, CEO do clube), conversamos com o Victor (Bagy, diretor de futebol), conversei com o presidente também sobre o que aconteceu. Explicamos e eles entenderam. Muitas das vezes, você tem que ser o patinho feio para tentar solucionar algumas coisas. Fico feliz de ter ajudado meus companheiros fora de campo, mas como vocês sabem bem, a internet é muito podre. Muita gente me coloca como o vilão da história”, revelou o atacante.

Durante o jogo da Sula, a torcida reagiu com hostilidade ao nome de Rony, antes mesmo de a bola rolar. Ele foi vaiado ao ser anunciado e também durante suas participações na partida contra o Bucaramanga (COL). Ainda assim, o jogador manteve a postura e evitou responder às provocações.

“Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e é muito estranho. É muito estranho você jogar no clube, e a torcida vaiar quando você pega na bola. Isso me fortalece ainda mais. A gente sabe que só com o trabalho você consegue chamá-los para o seu lado. Jamais vou retrucar, jamais vou xingar eles e isso não é minha índole. Fico calado, trabalho calado”, afirmou.

Rony ainda pode sair do Atlético-MG?

Além da polêmica envolvendo o clube, Rony também teve o nome ligado a uma possível transferência para o futebol do Catar. Entretanto, ele negou que exista qualquer proposta oficial até o momento.

“Não. Se chegou, eu não estava sabendo, mas não tem nenhuma proposta, nenhuma negociação. Eu sou funcionário do Galo e eu vou honrar essa camisa com todas as minhas forças, como eu faço. E a minha cabeça, eu acho que, nesse momento, não pensa em proposta, até porque não tem nada. Todo mundo sabe o sonho que tenho de jogar fora do Brasil. Se vier uma proposta, que passe para a diretoria, que apresente para nós. Se for bom para mim, se for bom para a diretoria, se for bom para ambos, quem sabe aconteça, mas não tem nada”, concluiu.

