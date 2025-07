Flamengo acerta a contratação de Samuel Lino

O Flamengo acertou a contratação do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid. O jogador, que atua mais como ponta-esquerda, foi comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas. Dessa forma, ele supera o argentino Alcaraz (U$ 20 milhões (R$ 110,6 milhões) e se torna a contratação mais cara da história do Rubro-Negro. As infomações foram publicadas pelo site “GE”.

Samuel Lino tem 25 anos e, curiosamente, defendeu o próprio Flamengo nas categorias de base. Inclusive, ele conquistou a Copinha de 2018 pela equipe carioca. No entanto, ele profissionalizou-se pelo São Bernardo, passou ainda por Gil Vicente antes de ser comprado pelo Atlético de Madrid em 2022.

A sua primeira temporada, entretanto, foi defendendo o Valencia por empréstimo. O brasileiro soma 8 gols e 12 assistências em 93 partidas pelos colchoneros. Assim, a transferência pode fazer o atleta se aproximar do radar da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O italiano, inclusive, o conhece bem, afinal estava no Real Madrid desde 2021.

Janela de reforços do Flamengo

Samuel Lino, portanto, é o terceiro reforço do Flamengo nesta janela de meio de ano. Vale lembrar que o Rubro-Negro trouxe ainda o meia espanhol Saúl, que também estava na Espanha, mas no Sevilla. O Fla contratou ainda o lateral-direito Emerson Royal, que deixou o Milan. Antes disso, em junho, o Fla contratou o volante Jorginho, mas em uma janela extra, aberta por conta da Copa do Mundo de Clubes.

O Rubro-Negro segue ativo no mercado e deve anunciar mais reforços em breve. O meia Carrascal, do Dínamo de Moscou, é quem parece mais perto de fechar. Por outro lao, o Flamengo perdeu Gerson e Wesley, vendidos para o Zenit (RUS) e para a Roma (ITA), respectivamente.

