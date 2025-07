São Paulo se reapresenta com Lucas e Luiz Gustavo em campo

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (25/7), no CT da Barra Funda, após vencer o Juventude por 1 a 0, fora de casa. O Tricolor, aliás, contou com duas novidades, ainda que sem impacto imediato na escalação. Afinal, Luiz Gustavo e Lucas Moura estiveram no gramado e participaram de atividades com bola, mas seguem fora dos planos para o duelo contra o Fluminense, neste domingo (27/7), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Gustavo, que completou 38 anos nesta semana, deu um passo importante em sua recuperação do tromboembolismo pulmonar ao participar de parte do treino técnico junto ao grupo. Ainda sem contato físico, o volante cumpre um cronograma específico e depende da liberação de um médico especialista para avançar nas fases da recuperação.

Já Lucas Moura deu sequência ao tratamento de sua lesão no joelho direito. O camisa 7 realizou um trabalho com bola sob supervisão da fisioterapia no campo, sete dias após passar por uma intervenção com objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo.

Fora dos gramados desde o dia 6 de maio, Lucas ainda terá mais algumas semanas de recuperação. A expectativa é que ele esteja apto a retornar apenas a partir do dia 6 de agosto, quando completa três meses da última lesão.

Como foi o treino do São Paulo

Como de praxe após os jogos, o elenco foi dividido em dois grupos. Os titulares da vitória contra o Juventude fizeram trabalhos regenerativos. Já os demais participaram de um treino físico e técnico comandado por Hernán Crespo e sua comissão.

Assim, o São Paulo volta a treinar na tarde deste sábado (26/7) para a última atividade antes do confronto com o Fluminense. Aliás, o Tricolor, que soma 19 pontos e ocupa a 12ª colocação, busca embalar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, após triunfos sobre o Corinthians e o Juventude.

