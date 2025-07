Jornalista se opõe à oferta do Flamengo por Samuel Lino: ???Não é responsável???

Comunicador não concorda com alto valor investido pelo Flamengo na contratação do atacante - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O jornalista Arnaldo Ribeiro, em sua participação no programa “Posse de Bola”, do Uol, condenou a tentativa do Flamengo em contratar o atacante Samuel Lino. O profissional de comunicação utilizou uma crítica social como um argumento para se opor à investida do clube carioca.

“Eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões na cotação atual) na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço”, alegou o comunicador.

Em seguida, Arnaldo fez um comparativo com o acerto do Palmeiras pelo atacante Vitor Roque, que envolveu a mesma quantia

“Assim como discutimos os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, também podemos discutir o mesmo valor do Flamengo ao Lino. Que já passou pelo clube, como disse o Mauro (César) e hoje ele tem mercado europeu. É um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno”, equiparou o jornalista.

“O Vitor Roque não vale sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as três competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje sem quebrar o orçamento”, complementou o profissional de comunicação.

Arnaldo Ribeiro, sobre Samuel Lino no Flamengo: “Eu não acho responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) na atual situação do país. Não acho um golaço.” ????? Arnaldo Ribeiro.

???? @UOLEsporte pic.twitter.com/bd9V1aC6Mh — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 25, 2025

Flamengo acerta com Samuel Lino

Depois de acertar com Emerson Royal, o Flamengo fechou a contratação do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid. O jogador, que atua mais como ponta-esquerda, foi comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas. Dessa forma, ele supera o argentino Alcaraz – que custou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) e se torna a contratação mais cara da história do Rubro-Negro

Pela idade e polivalência, Samuel Lino despertou o interesse de diversos clubes do futebol europeu. O Napoli, inclusive, sondou sua situação, antes visto como destino provável. O Nottingham Forest, da Inglaterra, também chegou a monitorar o jogador. No entanto, o destino será mesmo o Flamengo.

Desde o início da janela de transferências, o Flamengo busca um ponta-esquerda com característica de drible e passe. É o caso de Samuel Lino. O clube, assim, está disposto a fazer um investimento maior por um atacante decisivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.