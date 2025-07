Evertton Araújo, do Flamengo, encanta web com filha recém-nascida - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

Evertton Araújo, um dos jovens destaques do Flamengo, encantou a web ao aparecer com sua filha recém-nascida Kiara, fruto do relacionamento com Déborah Couto.

O registro ocorreu no perfil da mãe da pequena e também da fotógrafa, mas Déborah já tinha compartilhado o vídeo em um carrossel em que ela mostrou momentos do nascimento de Kiara, que aconteceu no mês passado.

Assim, no registro é possível ver a pequena no colo da mãe, toda enrolada em um pano rosa, e os pais se aproximando dela, vestidos de branco. Também aparece os dois sorrindo com Kiara no colo.

Além disso, aparece momentos da recém-nascida deitada, segurando um ursinho de pelúcia e com a mãozinha no rosto enquanto dormia. O look escolhido também foi todo rosa.

Everton Araújo, volante do Flamengo, e Déborah Couto com a filha recém-nascida, Kiara. pic.twitter.com/Z2kfGVKHUT — Africanize (@africanize_) July 24, 2025

Evertton Araújo pelo Flamengo

Aos 22 anos, Evertton Araújo, nasceu em Volta Redonda e foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Nos últimos meses, o jogador vem conquistando cada vez mais espaço na equipe principal.

Assim, na última temporada, ele entrou de vez para o time profissional, onde atuou tanto como titular quanto reserva. Evertton Araújo já disputou mais de 30 partidas e marcou um gol.

Dessa forma, o volante já conquistou três títulos pelo Flamengo: o Campeonato Carioca em 2024 e 2025, a Copa do Brasil em 2024 e a Supercopa do Brasil em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.