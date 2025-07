Fluminense: trio volta do sub-20 após título e treina com os profissionais - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Após participação decisiva na base, os jovens Isaque (meia), Riquelme Felipe (ponta) e Wallace Davi (volante) voltaram a integrar o elenco principal do Fluminense, em treino desta sexta-feira (25/7). Embora já estivessem treinando com os profissionais desde o fim de 2024, os três foram convocados para reforçar o sub-20 em compromissos recentes do Brasileirão da categoria e também na final do tradicional Torneio OPG.

Durante esse período, o trio entrou em campo em três partidas. A primeira foi a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, em que Isaque balançou a rede. Em seguida, atuaram na final do OPG, vencida pelo Flu nos pênaltis contra o Botafogo. Isaque marcou no tempo normal e converteu sua cobrança na decisão. Por fim, participaram da derrota por 3 a 2 diante do Palmeiras, com gols de Isaque e Riquelme pelo Tricolor. Este jogo era a rodada decisiva do Brasileirão Sub-20, com o Flu ficando fora do grupo dos oito primeiros e, assim, sendo eliminado.

Vale lembrar que os três fazem parte da promissora geração conhecida como “Esquadrilha 07”, apelido dado ao grupo de jogadores nascidos em 2007 que impressiona pela qualidade técnica. Entre eles, Riquelme começou bem no Campeonato Carioca, mas uma lesão o afastou dos gramados por mais de um mês.

Além disso, Isaque também enfrentou um problema físico semelhante, o que contribuiu para um período de inatividade. Esse tempo fora coincidiu justamente com a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico, atrasando a reintegração dos jovens ao grupo principal. Agora, com ambos recuperados, o técnico ganha novas opções para o restante da temporada.

