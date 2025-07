Son entra na radar da MLS e pode deixar o Tottenham após 9 temporadas

Son despertou o interesse do Los Angeles FC, que já sinalizou ao clube inglês a intenção de contratá-lo - (crédito: Foto: Divulgação)

Son Heung-min pode estar de saída do Tottenham. Aos 33 anos e com apenas mais uma temporada de contrato, o atacante sul-coreano despertou o interesse do Los Angeles FC, que já sinalizou ao clube inglês a intenção de contratá-lo, segundo o jornal ‘The Guardian’. A proposta oficial, porém, ainda não foi feita.

Mesmo com o futuro indefinido, Son deve participar da pré-temporada dos Spurs, que inclui compromissos em Hong Kong e na Coreia do Sul. Ele é esperado no amistoso neste domingo (27), em Seul, contra o Newcastle.

A permanência do camisa 7, no entanto, é uma dúvida. O novo técnico, Thomas Frank, evitou cravar se o jogador seguirá no elenco até o fim da janela de transferências, mas também não garantiu que ele continuará como capitão da equipe.

O Tottenham já começou a renovar o setor ofensivo. Contratou Mohammed Kudus, ex-West Ham, e oficializou a chegada definitiva de Mathys Tel. O elenco ainda conta com Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Manor Solomon e o jovem Mikey Moore. O clube também tenta tirar Morgan Gibbs-White do Nottingham Forest, numa negociação avaliada em 60 milhões de euros (R$ 384 milhões).

Rumores recentes chegaram a apontar um possível destino na Arábia Saudita, mas nenhuma proposta apareceu até agora. Dessa maneira, o interesse do Los Angeles — que contratou o goleiro Hugo Lloris no fim de 2023 — surge como o cenário mais concreto no momento para Son.

