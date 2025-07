Yuri Lima compartilha nova fase do crescimento de Nala, sua filha com Iza

A cantora Iza e o ex-jogador Yuri Lima frequentemente expõem seus momentos de orgulho com as etapas de crescimento da filha Nala. Com nove meses completados, o pai e ex-atleta fez uma postagem na qual indicou que a criança está na fase de engatinhar.

Assim, Yuri compartilhou um registro em que, com seus cabelos cacheados como destaque, Nala tenta se locomover no corredor de sua casa. O pai se mostrou contente com a conquista de Nala ao adicionar um emoji de coração como legenda do vídeo.

Anteriormente, em outra postagem, Iza mostrou um momento em que a filha se reconheceu ao olhar na câmera do celular.

“Posso gravar agora? Ela não se aguenta! Quem é essa aqui?”, questionou Iza.

“Neném”, respondeu Nala e arrancou um sorriso da mãe.

A chegada da filha rapidamente causou uma comoção em Yuri Lima. Afinal, dois meses após o nascimento, o ex-jogador indicou a sua aproximação de Nala em suas redes sociais. Ele também expôs alguns momentos de dedicação total e encantamento com a filha. Inclusive, o papai publicou um vídeo, no qual aparece conversando com a pequena. Yuri também compartilhou ocasiões em que alimentou Nala e a colocou para descansar.

O ex-atleta também fez uma brincadeira sobre a semelhança entre ele e Nala. O ex-Mirassol publicou uma imagem dele quando criança e fez uma montagem com uma foto da filha.

Yuri abdicou de sua carreira como jogador para reatar namoro com Iza

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Segundo fontes, depois de pedir a rescisão de contrato com o Mirassol, Yuri foi trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Após alguns meses em que os dois decidiram adotar uma postura mais discreta nas redes sociais, eles fizeram a primeira reaparição pública no Carnaval. Inicialmente, nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Depois, acompanharam o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro em um camarote na Sapucaí. Além do Mirassol, Yuri soma passagens por grandes clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Ele também atuou por Cuiabá, Juventude e Osasco Audax. Atualmente, ele segue no futebol, mas trabalha com o agenciamento de atletas.

