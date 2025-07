Fluminense pode negociar Lelê e Paulo Baya com o Atlético-GO

Sem muito espaço em 2025 no Fluminense, os atacantes Paulo Baya e Lelê são alvos do Atlético-GO, da Série B do Brasileirão. Com a janela aberta até setembro, a equipe goiana busca a contratação da dupla para o restante da temporada.

Lelê, aliás, estava com saída encaminhada para o Nagoya Campus (JAP). O time japonês, no entanto, desistiu da contratação por conta de regras da Liga do país. Assim, ele retornou ao Flu após empréstimo no Ceará, que durou somente nove jogos. Segundo o “ge”, em informações desta sexta-feira (25/7), Paulo Baya também desperta interesse do Dragão.

O ponta até anotou um gol na vitória sobre o Inter por 2 a 0, em junho, no último compromisso do Fluminense antes da disputa do Mundial de Clubes, nos EUA. No entanto, esta foi a última aparição do jogador, que sequer foi a campo durante o torneio. Já são 17 partidas, com dois gols e uma assistência para o ex-Goiás.

Já Lelê realizou três partidas pelo Fluminense no Carioca – sem gols ou assistências -, perdendo espaço de vez e indo por empréstimo para o Ceará. Por lá, porém, também não fez gols, quase se transferindo para o Nagoya. As negociações com o Atlético-GO seguem, podendo ter final feliz para as partes num futuro breve.

