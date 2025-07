MLS pune Messi por ausência no All-Star Game e gera revolta no Inter Miami

A MLS decidiu punir Lionel Messi por não participar do Jogo das Estrelas (All-Star Game), mesmo sabendo da maratona de partidas enfrentada pelo jogador e do caráter não oficial do evento. A liga já estava ciente da situação com antecedência, o que aumentou a revolta dentro do Inter Miami, clube que agora perderá seu principal nome para o jogo deste sábado (26).

A insatisfação cresce ainda mais porque a MLS tenta replicar o modelo do All-Star da NBA e da NFL, esportes com substituições ilimitadas e um esforço físico bem diferente do exigido no futebol.

No Inter Miami, a pergunta é: por que priorizar um evento comercial em detrimento da própria competição? Messi ficou de fora por precaução, para se recuperar fisicamente e manter o desempenho na temporada. Penalizá-lo por isso prejudica ainda mais a imagem da liga, inclusive no aspecto de marketing. Jordi Alba também foi punido, mesmo sem ter participado dos treinos ao longo da semana.

O técnico Javier Mascherano criticou publicamente a decisão e sugeriu que a MLS repense o calendário.

“Se querem fazer esse tipo de evento, não pode haver rodada da liga ao mesmo tempo. Com o calendário apertado que temos, isso é um absurdo”, afirmou o treinador do Inter Miami.

Dessa forma, a punição imposta a Messi por não jogar um amistoso levanta dúvidas sobre o discurso da MLS de querer se consolidar como uma liga de alto nível esportivo. Por fim, essa decisão pode transmitir a ideia de que o marketing ainda está acima da competição em si.

