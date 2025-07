Botafogo recua em negociação com Taremi

O atacante Mehdi Taremi, da Inter de Milão, fez uma pedida salarial muito alta, e o Botafogo se retirou da negociação com o atacante iraniano. Por outro lado, o site “GE” informa que o Glorioso voltará a negociar com o centroavante caso ele mude de ideia e peça um valor muito mais em conta.

Vale lembrar que o Botafogo sonha com Taremi muito pelo fato do atacante estar fora do planos da Inter de Milão para a temporadada 2025/2026. Entretanto, ele quer seguir na Europa. Aliás, ele chegou a negociar com o Besiktas, da Turquia.

O Botafogo está muito intenso no mercado. Aliás, já contratou o volante Danilo e o meia Jordan Barrera. Antes disso, o Glorioso tinha acertado com os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa, o meia Álvaro Montoro, o zagueiro Kaio Pantaleão e o goleiro Cristhian Loor na janela excepcionalmente aberta antes do Mundial.

Por outro lado, o Botafogo perdeu Rwan Cruz, Elias Manoel, Igor Jesus, Gregore, Jair e Patrick de Paula. O volante Danilo Barbosa está fora dos planos da comissão técnica e deve se transferir para um clube da Arábia Saudita. O Bota precisa de um elenco forte, afinal, disputa três competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Taremi tem 33 anos e, naturalmente, começou a carreira nos times do Irã. Depois, jogou por Al Gharafa, do Qatar, Rio Ave e Porto, ambos de Portugal, e está desde 2024/2025 defendendo a Internazionale de Milão.

