Confira datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou através de suas redes sociais, nesta sexta-feira (25/7), as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eles vão ocorrer, afinal, entre 12 e 21 de agosto. Dois times representam o futebol brasileiro entre os 16 melhores do torneio: Fluminense e Atlético-MG. Vasco, Grêmio e Bahia ficaram pelo caminho na fase de playoffs.

O Tricolor, que avançou como líder e, por isso, já tinha vaga garantida nas oitavas, jogará contra o América de Cali (COL) no dia 12 de agosto (uma terça-feira) pela ida, definindo a volta sete dias mais tarde, no Maracanã. Já o Galo atua nas quintas-feiras dias 14 e 21, duelando, assim, com o Godoy Cruz.

Dentre todos os times vivos por título, são cinco argentinos, três equatorianos, dois colombianos, dois brasileiros e dos peruanos. Além disso, há também uma equipe chilena e outra boliviana.

Confrontos das oitavas de final da Sul-Americana

Ida

(Horários de Brasília)

Once Caldas (COL) x Huracán (ARG) – 12/08, 19h

Independiente Del Valle (EQU) x Mushuc Runa (EQU) – 12/08, 21h30

América de Cali (COL) x Fluminense – 12/08, 21h30

Bolívar (BOL) x Cienciano (PER) – 13/08, 19h

Alianza Lima (PER) x Universidad Católica (EQU)– 13/08, 21h30

Universidad de Chile (CHL) x Independiente (ARG)– 13/08, 21h30

Atlético-MG x Godoy Cruz (ARG) – 14/08, 19h

Atlético-MG x Godoy Cruz (ARG) – 14/08, 19h

Central Córdoba (ARG) x Lanús (ARG) – 14/08, 21h30

Volta

Huracán (ARG) x Once Caldas (COL) – 19/08, 19h

Mushuc Runa (EQU) x Independiente Del Valle (EQU) – 19/08, 21h30

Fluminense x América de Cali (COL) – 19/08, 21h30

Fluminense x América de Cali (COL) – 19/08, 21h30

Cienciano (PER) x Bolívar (BOL) – 20/08, 19h

Universidad Católica (EQU) x Alianza Lima (PER) – 20/08, 21h30

Independiente (ARG) x Universidad de Chile (CHI) – 20/08, 21h30

Godoy Cruz (ARG) x Atlético-MG – 21/08, 19h

– 21/08, 19h Lanús (ARG) x Central Córdoba (ARG) – 21/08, 21h30





