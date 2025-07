Palmeiras: Abel perde Felipe Anderson, mas pode ter dois reforços contra o Grêmio

O Palmeiras pode ter duas novidades para enfrentar o Grêmio neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Bruno Fuchs e Piquerez devem retornar ao time titular para o duelo contra o Tricolor. Por outro lado, Abel Ferreira perdeu Felipe Anderson.

Bruno Fuchs cumpriu suspensão automática diante do Fluminense, na última quarta-feira, e deve retornar ao time titular, no lugar de Micael. Já Piquerez avançou na recuperação do trauma que sofreu no ombro e também deve retomar o seu lugar entre os 11, na vaga de Vanderlan.

No treinamento desta sexta-feira (25), na Academia de Futebol, Piquerez participou de toda a atividade da tarde e está apto para jogar. Vale lembrar que o lateral-esquerdo renovou seu contrato até 2030 com o Verdão.

Por outro lado, Abel Ferreira não terá Felipe Anderson. O meia teve diagnosticada uma inflamação no quadril após trauma e já iniciou tratamento. Ele não tem condições clínicas de enfrentar o Grêmio, assim como o jovem Allan, que levou cartão vermelho no fim do jogo contra o Fluminense.

O treinador alviverde ainda fará um treinamento na manhã deste sábado, quando confirmará o time que entrará em campo. Dessa maneira, um provável Palmeiras contra o Grêmio tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque.

O Palmeiras busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a terceira posição, com 29 pontos, a cinco do líder Cruzeiro, que tem dois jogos a mais.

