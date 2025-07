Linda Caicedo superou drama antes de brilhar pela Colômbia

Linda Caicedo, principal jogadora da Colômbia, será o centro das atenções da Seleção Brasileira, às 21h, nesta sexta-feira (25). Isso porque ela é a estrela da próxima e última adversária do Brasil, na fase de grupos da Copa América Feminina no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. Ainda aos 20 anos, ela já é uma realidade pelas suas proezas em 2022.

Três anos atrás, Linda Caicedo fez a sua primeira participação em uma edição da Copa América com maestria. Ela recebeu o status de promessa do futebol mundial, pois foi titular absoluta. Também foi a artilheira da Colômbia com três gols e recebeu o prêmio de melhor jogadora do torneio.

Após brilhar de forma precoce, despertou o interesse do Real Madrid, que fechou sua contratação. Após duas temporadas no time feminino dos Merengues, a expectativa com a colombiana é ainda maior pelo seu amadurecimento.

Em desenvolvimento frequente da sua forma de atuar, Linda Caicedo ainda se destaca pelo atrevimento juvenil.

Assim como o seu talento, os desafios no futebol profissional são precoces. A colombiana estreou aos 14 anos, em 2019, quando defendia o América de Cali. Em sua primeira experiência já teve desempenho decisivo e ajudou ao seu time a ser campeão nacional com sete gols em sete partidas. Deste modo, terminou sua primeira temporada como artilheira.

Em seguida, ela se transferiu para o Deportivo Cali, que fechou um contrato de três anos com a promessa. Contudo, antes do seu primeiro jogo pela nova equipe, ela soube em março de 2020 que estava com um câncer no ovário aos 15 anos.

Câncer não causou abalo em Linda Caicedo

Assim, ela recebeu auxílio do departamento médico do novo clube e passou por uma intervenção cirúrgica para tirar o tumor. Na sequência, ela deu continuidade ao tratamento com seis sessões de quimioterapia em três meses.

Em outubro, Linda Caicedo recebeu o aval médico para retornar aos gramados e fazer a estreia pelo seu novo clube. Ela também adicionou uma peruca ao seu uniforme. Afinal, não queria que houvesse destaque para a queda de cabelo e a doença viesse à tona. Por quase um ano, a jogadora conseguiu manter em segredo entre os seus familiares e os médicos. Contudo, posteriormente, a imprensa tomou conhecimento sobre o câncer e transformou em notícia.

O retorno aos campos ocorreu depois do período de pandemia da Covid-19. A fase sem atuar não causou qualquer prejuízo a Linda Caicedo, que rapidamente voltou a se destacar. Ela não demonstrava medo de adversárias de maiores estaturas e até mesmo mais experientes. O protagonismo a seguiu acompanhando e novamente conquistou a Liga Colombiana em 2021, dessa vez com o Deportivo Cali. Além disso, foi a artilheira daquela edição da Libertadores, mesmo com a eliminação do seu time nas quartas de final. Com isso, se credenciou a ser presença frequente nas convocações da seleção colombiana.

