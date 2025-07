Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos diferentes dentro de campo, Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26/7), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o quinto colocado, com 25 pontos e segue sonhando com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro. Por outro lado, o Timão está na 11° posição, com 20 pontos somados, mas vive um momento turbulento fora de campo, além de não vencer há dois jogos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video

Como chega o Botafogo

O Botafogo ocupa a quinta colocação com 25 pontos em 14 partidas e não perde no Brasileirão desde o dia 3 de maio, quando foi superado pelo Bahia, fora de casa. Além disso, o Glorioso tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, líder da competição e que está a nove pontos na frente do clube carioca.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por outro lado, vive situação de maior instabilidade. Mesmo com 20 pontos, ocupa apenas a 11ª colocação após 16 jogos, apresentando cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Contudo, as situações extracampo e crise política vem mexendo com o dia a dia do clube, que tenta se concentrar apenas nas situações dentro de campo.

Para o confronto diante do Botafogo, Dorival Júnior ganhou dois desfalques de peso. Afinal, Rodrigo Garro e José Martínez, titulares da equipe, receberam o terceiro cartão amarelo e são baixas confirmadas para a partida. Além disso, o treinador não terá os lesionados Hugo (recuperação de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal) e Maycon (lesão no músculo posterior da coxa). Por outro lado, Raniele está de volta após cumprir suspensão e pode começar o embate. Por fim, a grande expectativa fica pelo retorno de Yuri Alberto, que pode aparecer na lista de relacionados.

BOTAFOGO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 26/07/2025, às 18h30 (horário de Brasília)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Joaquín Correa; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Charles e André Carrillo; Memphis Depay e Talles Magno (Romero). Técnico: Dorival.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

