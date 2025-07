Lyon anuncia a contratação de Ruben, filho de Patrick Kluivert

Ruben Kluivert, filho do ex-atacante Patrick Kluivert, é o novo reforço do Lyon. Aos 24 anos, o zagueiro deixa o Casa Pia, de Portugal, para assinar contrato com o clube francês até 2030. A transferência gira em torno de 3,78 milhões de euros (R$ 20,3 milhões), de acordo com o próprio Lyon. O valor pode aumentar com bônus de até 650 mil euros (R$ 4,1 milhões), caso metas estipuladas sejam atingidas. Além disso, o Casa Pia também garantiu 15% sobre uma possível valorização em uma futura venda do jogador.

LEIA MAIS: MLS pune Messi por ausência no All-Star Game e gera revolta no Inter Miami

Ruben chega após boas atuações e se firmar como titular na primeira divisão portuguesa. De acordo com o clube francês, ele se destaca pela força física, velocidade e bom desempenho nos duelos.

“Titular de maneira regular na primeira divisão portuguesa, se destacou pelo impacto físico, velocidade e solidez nos duelos”, publicou o Lyon em seu site oficial.

A contratação acontece num momento delicado para o Lyon, que esteve perto de ser rebaixado por problemas financeiros. Após recurso, conseguiu se manter na Ligue 1 e na Liga Europa, mas teve que adotar um plano de austeridade, o que limita o clube a reforços mais acessíveis.

R.Kluivert ????????

#21 ???????? ???? @DamienLGphoto pic.twitter.com/tfNPlDW8zg — Olympique Lyonnais (@OL) July 25, 2025

Patrick Kluivert, pai de Ruben, fez história com camisas como Ajax, Milan, Barcelona e outros grandes clubes da Europa. Além disso, ele tem quatro filhos, todos jogadores: Justin (26), que atua no Bournemouth; Shane (17), nas categorias de base do Barcelona; Quincy (28), no futebol amador holandês; e agora Ruben, que inicia um novo capítulo em Lyon.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.