Fluminense terá mudança na escalação para enfrentar o São Paulo

O Fluminense terá ao menos uma mudança na escalação em relação ao time que perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira (23/7). Ao finalizar, nesta sexta-feira (25/7), a preparação para o jogo contra o São Paulo – marcado para o domingo (27/7), no Morumbis -, Renato Gaúcho promoveu o retorno de Thiago Silva.

Isso porque o Monstro, poupado no começo do jogo contra o Palmeiras, será titular no lugar de Ignácio, lesionado. O camisa 4 saiu de campo contra o Verdão, no começo do segundo tempo, por problemas no joelho direito. Ele recebeu diagnóstico de uma lesão do ligamento colateral medial de grau dois. Clique aqui para saber o tempo de recuperação do defensor.

Além disso, Renato também testou outras variações de mudanças na parte ofensiva, de acordo com o “ge”. Há a probabilidade, por exemplo, de Bernal começar na vaga de Martinelli. Serna pode perder a vaga para Canobbio, enquanto Cano tem a sombra de John Kennedy para iniciar jogando.

Assim, a provável escalação do Fluminense para pegar o São Paulo é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).

O duelo de Tricolores ocorre no domingo, às 16h. Em oitavo e vindo de três derrotas seguidas, o Fluminense quer a vitória para se reaproximar do G-6. Atualmente, a equipe está com 20 pontos – já são quatro a menos que o Mirassol, primeiro time à sua frente na tabela. Já o São Paulo vem em 12º, com 19 pontos, e pode ultrapassar o Fluzão em caso de vitória.

