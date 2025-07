Inter Miami acerta com campeão do Mundo pela Argentina

Rodrigo De Paul é o novo reforço do Inter Miami. O clube anunciou a chegada do volante campeão do Mundo pela Argentina por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (25). O meio-campista, de 30 anos, deixou o Atlético de Madrid para jogar na MLS e reencontrar o amigo e compatriota Lionel Messi.

LEIA MAIS: MLS pune Messi por ausência no All-Star Game e gera revolta no Inter Miami

Apesar de ter contrato com o clube espanhol até 2026, De Paul decidiu buscar novos caminhos diante das dificuldades para uma renovação. Ele estava no Atlético desde 2021, quando foi contratado por 36 milhões de euros (R$ 230 milhões) após se destacar na Udinese, da Itália.

The engine is on ?????? pic.twitter.com/NJMq14Kra6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2025

Ao longo das quatro temporadas, em Madri, teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar com regularidade. A venda rendeu ao Atlético cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus, o que ajuda a minimizar a perda no investimento feito anos atrás.

Campeão Mundial com a Argentina em 2022, De Paul chega ao futebol dos Estados Unidos com a missão de manter o protagonismo. Por fim, no Inter Miami, ele se junta a outros dois campeões do Mundo: Messi e Sergio Busquets.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.