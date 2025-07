Com a volta de Yuri Alberto, Corinthians deve ter time misto contra o Botafogo

Atacante é relacionado após dois meses fora, mas deve começar no banco - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians terá uma novidade importante e uma estratégia clara para o jogo contra o Botafogo. O atacante Yuri Alberto, primeiramente, está de volta à lista de relacionados. Ele retorna após dois meses se recuperando de uma lesão na coluna. Contudo, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe mista para o confronto. O objetivo, portanto, é poupar os principais jogadores para o clássico da Copa do Brasil.

A volta de Yuri Alberto, de fato, é uma ótima notícia para o setor ofensivo. O camisa 9 ficou dois meses afastado dos gramados por conta de sua lesão. Agora recuperado, ele viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. A tendência, no entanto, é que ele comece a partida no banco de reservas, ganhando minutos aos poucos.

A decisão de poupar atletas visa o Dérbi da próxima semana. Na quarta-feira (30), o Corinthians tem um duelo decisivo contra o Palmeiras. Por causa disso, nomes importantes devem ser preservados neste fim de semana. Jogadores como Memphis Depay e Gustavo Henrique, por exemplo, devem ficar de fora do time titular.

Além dos jogadores que serão poupados pela comissão técnica, o time terá outros desfalques. Os meias Rodrigo Garro e José Martínez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o volante Raniele está de volta à equipe. Ele cumpriu suspensão na última rodada e retorna ao meio-campo.

Com tantas mudanças, enfim, a provável escalação do Corinthians é bastante modificada. O time que deve entrar em campo tem Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Mana), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon (Luiz Gustavo Bahia); Talles Magno e Romero.

O duelo contra o Botafogo acontece neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.