Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partes distintas na tabela, Palmeiras e Grêmio medem forças neste sábado (26/7), às 21h, no Allianz Parque, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado, com 29 pontos e segue sua caça ao líder Cruzeiro na tabela. Por outro lado, o Imortal é o 14° colocado, com 17 pontos somados, sendo três a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo, colocam as duas equipes mais próximas de seus objetivos neste momento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Palmeiras

Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Atlético-MG e Fluminense, o que deixou o clube na 3ª colocação, com 29 pontos conquistados. Além disso, a equipe de Abel Ferreira possui dois jogos a menos em relação aos adversário e tem apenas cinco pontos de distância do líder Cruzeiro. Assim, depende das próprias forças para assumir a primeira posição.

Para esta partida o técnico Abel Ferreira segue sem contar com o zagueiro Murilo, com lesão muscular na coxa, assim como o atacante Paulinho, com um problema na canela, e o também avante Bruno Rodrigues. Contudo, o treinador terá novas baixas. Afinal, Allan foi expulso contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Além disso, Felipe Anderson, com uma contusão na coxa esquerda, também é baixa e desfalca o Verdão.

Como chega o Grêmio

O Grêmio, por sua vez, se encontra em um momento diferente de seu adversário. Em sua última partida, o time empatou com o Alianza Lima, do Peru, e deu adeus à Copa Sul-Americana. Além disso, o time não vence há três jogos no Brasileirão e vive uma grande crise esportiva. Assim, uma vitória fora de casa, contra um dos líderes da competição, pode servir para animar o elenco e a torcida.

Para o duelo no Allianz Parque, os laterais-direitos João Pedro (fratura no tornozelo) e João Lucas (lesão na coxa), o zagueiro Rodrigo Ely (rompimento do ligamento do joelho), o meia Monsalve (luxação no ombro) e o volante Cuéllar (recuperação física) seguem no departamento médico. Além disso, o meia Cristaldo ainda é dúvida, já que ainda relatou dores e vem treinando com uma carga mais leve.

PALMEIRAS X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e Hora: 26/07/2025, às 21h (horário de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs) e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.