Willian Arão se lesiona e aumenta a lista de desfalques do Santos contra o Sport

O Santos tem mais um desfalque importante para o jogo contra o Sport. O volante Willian Arão, com um edema muscular na panturrilha, está fora da partida. Ele, então, se junta a outros dois nomes importantes que não poderão atuar. O time, portanto, viaja para Recife com uma lista de ausências considerável. O duelo, aliás, acontece neste sábado (26) pelo Brasileirão.

A lista de problemas para o técnico Cleber Xavier, de fato, é grande. Willian Arão apresentou um edema muscular na região da panturrilha direita. Já o atacante Guilherme ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. O experiente zagueiro Gil, por sua vez, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

A equipe encerrou sua preparação na manhã desta sexta-feira (25). O técnico Cleber Xavier comandou um treino tático no CT Rei Pelé. O time, inclusive, pode ter uma novidade entre os relacionados para a viagem. O atacante Gustavo Caballero pode estrear, mas ainda depende de sua inscrição no BID da CBF.

Com os desfalques e as opções disponíveis, um provável time já se desenha. A equipe que deve entrar em campo tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius (ou Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington. O técnico definirá a escalação final momentos antes do jogo.

Por fim, o Santos terá um grande desafio pela frente no campeonato. Jogar na Ilha do Retiro já é tradicionalmente muito difícil. Com tantos desfalques importantes, a missão se torna ainda mais complicada. O time, contudo, busca um bom resultado para se recuperar na tabela de classificação.

