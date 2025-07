Santos tem mais um desfalque para encarar o Sport

Willian Arão é a terceira baixa do Santos para a partida - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O técnico Cléber Xavier tem mais um desfalque para montar o time do Santos, que enfrenta o Sport, na noite deste sábado (26), na Ilha do Retiro. O volante Willian Arão apresentou um edema na panturrilha direita e não viaja junto com o elenco para o Recife.

O jogador se junta a outros dois atletas que estão fora do confronto. O atacante Guilherme deixou a partida contra o Internacional lesionado e segue em tratamento. Já o zagueiro Gil recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Dentre as peças, apenas Guilherme é titular da equipe e deve ser substituído por Barreal.

Nesta sexta-feira (25), Cléber Xavier encerrou a preparação santista para o duelo. No CT Rei Pelé, o treinador realizou um treino tático, além de uma atividade com foco em bolas paradas.

O Santos também pode contar com o atacante Gustavo Caballero. O jogador, apresentado pelo clube nesta semana, já aparece no Bid e está disponível para estrear.

