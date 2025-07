Grêmio perde Villasanti e André Henrique para o duelo contra o Palmeiras

O Grêmio terá desfalques muito importantes para o jogo contra o Palmeiras. O técnico Mano Menezes perdeu mais dois jogadores para o difícil confronto. O volante Villasanti e o atacante André Henrique estão fora da partida. Eles, então, se juntam ao meia Cristaldo, que já era uma ausência certa. A partida contra o time paulista, aliás, acontece neste sábado (26).

As duas novas baixas na equipe ocorreram por motivos bem diferentes. Villasanti, por exemplo, apresentou um quadro de gastroenterite. Por causa disso, o meio-campista nem sequer viajou com a delegação para São Paulo. Já o atacante André Henrique sentiu um problema muscular após sua boa atuação no meio da semana.

A lista de problemas no time, contudo, não para por aí. O meia Cristaldo, um dos principais jogadores da equipe, segue fora. Ele continua se recuperando de um desgaste muscular. A boa notícia, no entanto, é a presença do jovem Jardiel entre os relacionados. O centroavante, que atuou apenas uma vez no ano, é uma nova opção para o ataque.

Com tantos desfalques importantes, em resumo, a missão do Grêmio é árdua. O técnico Mano Menezes terá que montar um time bastante modificado. Enfrentar o Palmeiras fora de casa já é um enorme desafio por si só. Com tantas ausências de peso, a tarefa se torna ainda mais complicada para o Tricolor.

